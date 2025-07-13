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Спорт

Бублик и Шевченко прошли жеребьевку турнира АТР 250 в Гштааде

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 07:30 Фото: Instagram/atp
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выступят на турнире серии АТР 250 в швейцарском Гштааде, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, отмеченный под вторым номером на турнире Бублик начнет соревновние со второго круга.

Его соперник определится в матче Стэн Вавринка (Швейцария) – Александр Шевченко (Казахстан).

Ранее в основную сетку турнира не сумел пробиться казахстанец Дмитрий Попко.

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Аксинья Титова
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