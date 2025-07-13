Бублик и Шевченко прошли жеребьевку турнира АТР 250 в Гштааде

Фото: Instagram/atp

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Шевченко выступят на турнире серии АТР 250 в швейцарском Гштааде, сообщает Zakon.kz.

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