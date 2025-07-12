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Спорт

Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Европе

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 02:40 Фото: Instagram/dmitrypopko
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко завершил выступление на турнире серии ATP 250 в Швейцарии, только начав борьбу там за выход в основную сетку из квалификации, сообщает Zakon.kz.

Уже в полуфинале отбора третья ракетка страны неожиданно уступил хозяину грунта Анри Берне. Матч завершился со счетом – 6:7, 3:6. Соперник казахстанца занимает лишь 780-е место в рейтинге.

Дмитрий Попко является победителем 31 турнира серии ITF в одиночном и парном разрядах (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024), чемпионом трех турниров серии ATP Challenger в одиночном и парном разрядах (2021, 2022, 2025). Игрок национальной сборной. Статистика в Кубке Дэвиса: четыре победы – шесть поражений. Участник Азиады (2023). Мастер спорта Республики Казахстан.

Занимает 176-е место в мировом рейтинге одиночного разряда.

Ранее стало известно, что Швёнтек разгромила Анисимову и впервые в карьере выиграла "Уимблдон".

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Аксинья Титова
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