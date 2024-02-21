Александр Шевченко проиграл на старте турнира АТР-250 в Дохе

В Дохе (Катар) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№45 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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23-летний Александр Шевченко потерпел поражение от ветерана французского тенниса 37-летнего Ришара Гаске (№126 АТР) со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час и 30 минут. За это время Гаске три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при двух заработанных.

В матче 1/8 финала французский теннисист сыграет с первым сеяным турнира, россиянином Андреем Рублёвым (№5 АТР).

Ранее определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Дохе.