Объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу

Международная федерации футбола (FIFA) назвала первый этап программы продажи билетов на чемпионат мира 2026 года, который стартует нынешней осенью, сообщает Zakon.kz.

По информации FIFA, с 10 сентября болельщики со всего мира уже смогут подать заявку на покупку билетов. Если же количество заявок превысит число билетов, то зрители будут определяться случайным образом. В связи с высоким спросом на билеты ЧМ-2026 их будут выпускать постепенно.

FIFA рекомендует любителям футбола уже сейчас зарегистрироваться на их сайте и создать специальный идентификатор, без которого нельзя купить билет.

"После невероятного успеха КЧМ-2025 в США интерес к мундиалю достигает новых высот. С нетерпением ждем возможности снова приветствовать весь мир в Северной Америке, где Канада, Мексика и США примут самое масштабное и грандиозное спортивное событие в истории". Президент FIFA Джанни Инфантино

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств в период с 11 июня по 19 июля. На предстоящем мундиале впервые примут участие 48 команд.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в декабре текущего года.

Матч открытия мундиаля-2026 запланирован на 11 июня в Мехико (Мексика) на знаменитом стадионе "Ацтека", а финал соревнований пройдет 19 июля в американском Нью-Джерси на арене "Мэтлайф Стэдиум".

