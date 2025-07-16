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Спорт

Объявлена дата старта продаж билетов на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Продажа Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 15:19 Фото: Instagram/fifaworldcup
Международная федерации футбола (FIFA) назвала первый этап программы продажи билетов на чемпионат мира 2026 года, который стартует нынешней осенью, сообщает Zakon.kz.

По информации FIFA, с 10 сентября болельщики со всего мира уже смогут подать заявку на покупку билетов. Если же количество заявок превысит число билетов, то зрители будут определяться случайным образом. В связи с высоким спросом на билеты ЧМ-2026 их будут выпускать постепенно.

FIFA рекомендует любителям футбола уже сейчас зарегистрироваться на их сайте и создать специальный идентификатор, без которого нельзя купить билет.

"После невероятного успеха КЧМ-2025 в США интерес к мундиалю достигает новых высот. С нетерпением ждем возможности снова приветствовать весь мир в Северной Америке, где Канада, Мексика и США примут самое масштабное и грандиозное спортивное событие в истории". Президент FIFA Джанни Инфантино

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств в период с 11 июня по 19 июля. На предстоящем мундиале впервые примут участие 48 команд.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в декабре текущего года.

Матч открытия мундиаля-2026 запланирован на 11 июня в Мехико (Мексика) на знаменитом стадионе "Ацтека", а финал соревнований пройдет 19 июля в американском Нью-Джерси на арене "Мэтлайф Стэдиум".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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