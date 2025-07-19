Казахстан завоевал две медали на Универсиаде в Германии

В Германии, где проходит XXXII Всемирная летняя Универсиада, 19 июля казахстанские спортсмены Айбота Ертайrызы (художественная гимнастика) и Дамир Шуленов (таэквондо) завоевали бронзовые медали, пополнив медальную копилку сборной Казахстана двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

По информации Миннауки, Айбота Ертайқызы успешно выступила в упражнении с лентой и заняла третье место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и артистизма.

"Дамир Шуленов стал бронзовым призером в соревнованиях по таэквондо, подтвердив боевой дух и спортивное мастерство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что летняя Универсиада в Германии стартовала 16 июля и продлится до 27 июля. Честь Казахстана на этом престижном международном турнире защищают 76 спортсменов, представляющих страну в 12 видах спорта.

А ранее Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Швейцарии.

