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Спорт

Казахстан завоевал две медали на Универсиаде в Германии

Айбота Ертайкызы, Универсиада , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 22:16 Фото: Миннауки РК
В Германии, где проходит XXXII Всемирная летняя Универсиада, 19 июля казахстанские спортсмены Айбота Ертайrызы (художественная гимнастика) и Дамир Шуленов (таэквондо) завоевали бронзовые медали, пополнив медальную копилку сборной Казахстана двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

По информации Миннауки, Айбота Ертайқызы успешно выступила в упражнении с лентой и заняла третье место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и артистизма.

"Дамир Шуленов стал бронзовым призером в соревнованиях по таэквондо, подтвердив боевой дух и спортивное мастерство", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что летняя Универсиада в Германии стартовала 16 июля и продлится до 27 июля. Честь Казахстана на этом престижном международном турнире защищают 76 спортсменов, представляющих страну в 12 видах спорта.

А ранее Александр Бублик вышел в финал турнира ATP-250 в Швейцарии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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