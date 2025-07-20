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Спорт

Казахстан завоевал еще две медали на летней Универсиаде

универсиада, Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 01:11 Фото: gov.kz
На ХХХІІ Всемирной летней Универсиаде в Германии 20 июля Нодира Ахмедова завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования, в соревнованиях по тхэквондо Нодира Ахмедова встретилась с представительницей Китая, однако уступила в поединке. В результате она заняла третье место и пополнила копилку сборной бронзовой наградой.

Вместе с тем, Тилеулес Темирлан стал бронзовым призером XXXII Всемирной летней Универсиады.

"Казахстанский спортсмен встретился в полуфинале соревнований по тхэквондо с представителем Украины, но уступил сопернику. В итоге он занял третье место и принес в копилку сборной бронзовую медаль", – говорится в сообщении. 

Ранее Айбота Ертайкызы в художественной гимнастике и Дамир Шуленов в тхэквондо также завоевали бронзовые медали, тем самым пополнив копилку сборной еще двумя наградами.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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