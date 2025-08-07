"Астана" сыграла с "Лозанной" в третьем раунде Лиги конференций

Футбольный клуб "Астана" потерпел поражение от швейцарской "Лозанны" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась 7 августа в Швейцарии и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Ответная игра пройдет 14 августа на столичном стадионе Astana Arena.

Обе команды начали выступление в еврокубке со второго отборочного раунда. "Астана" по сумме двух матчей обыграла молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0), тогда как "Лозанна" уверенно прошла "Вардар" из Северной Македонии (1:2, 5:0).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где разыгрываются путевки в групповой этап Лиги конференций.