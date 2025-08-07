#АЭС в Казахстане
Спорт

"Астана" сыграла с "Лозанной" в третьем раунде Лиги конференций

&quot;Астана&quot; – &quot;Лозанна&quot;, футбол , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 01:25 Фото: Instagram/fca.astana
Футбольный клуб "Астана" потерпел поражение от швейцарской "Лозанны" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась 7 августа в Швейцарии и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Ответная игра пройдет 14 августа на столичном стадионе Astana Arena.

Обе команды начали выступление в еврокубке со второго отборочного раунда. "Астана" по сумме двух матчей обыграла молдавский "Зимбру" (1:1, 2:0), тогда как "Лозанна" уверенно прошла "Вардар" из Северной Македонии (1:2, 5:0).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф, где разыгрываются путевки в групповой этап Лиги конференций.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
ПСЖ близок к подписанию украинского футболиста за 63 млн евро
Спорт
17:48, 07 августа 2025
ПСЖ близок к подписанию украинского футболиста за 63 млн евро
Григорий Бабаян: "Лозанна" – сложный соперник, но мы готовы биться с первых минут
Спорт
16:22, 07 августа 2025
Григорий Бабаян: "Лозанна" – сложный соперник, но мы готовы биться с первых минут
"Лос-Анджелес" подписал лидера "Тоттенхэма" и лучшего футболиста Азии
Спорт
14:51, 07 августа 2025
"Лос-Анджелес" подписал лидера "Тоттенхэма" и лучшего футболиста Азии
