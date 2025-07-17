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Спорт

Чем закончился матч "Актобе" с польской "Легией" в Лиге Европы

Актобе сыграл с Легией, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 23:23 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Пятикратный чемпион Казахстана "Актобе" сыграл с польской "Легией" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

С первых минут на поле завязалась обоюдоострая игра, но в первом тайме опаснее были гости. Со старта второго хозяева начали активнее прессинговать, однако это не принесло результата – 0:1. Видео гола можно посмотреть ниже.

Таким образом, "Актобе" вылетает из Лиги Европы и сыграет с чешской "Спартой" из Праги во втором раунде отбора Лиги Конференций.

"Актобе" (Актобе, Казахстан) – "Легия" (Варшава, Польша) 0:1 (0:0):

  • Гол: Элитим 90+2 (0:1)

Первая игра: 0:1.

Ранее сообщалось, как встретили фанатов "Легии" перед матчем с "Актобе" в Лиге Европы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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