Чем закончился матч "Актобе" с польской "Легией" в Лиге Европы

Пятикратный чемпион Казахстана "Актобе" сыграл с польской "Легией" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

С первых минут на поле завязалась обоюдоострая игра, но в первом тайме опаснее были гости. Со старта второго хозяева начали активнее прессинговать, однако это не принесло результата – 0:1. Видео гола можно посмотреть ниже.

Таким образом, "Актобе" вылетает из Лиги Европы и сыграет с чешской "Спартой" из Праги во втором раунде отбора Лиги Конференций.

"Актобе" (Актобе, Казахстан) – "Легия" (Варшава, Польша) 0:1 (0:0):

Гол: Элитим 90+2 (0:1)

Первая игра: 0:1.

Ранее сообщалось, как встретили фанатов "Легии" перед матчем с "Актобе" в Лиге Европы.