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Спорт

Рыбакина преподнесла сюрприз на старте парного турнира в Вашингтоне

Теннис Победа Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:56 Фото: Instagram/LenaRybakina
21 июля стартовала очередная игровая неделя для лучших теннисистов планеты на турнирах WTA и ATP. В этом списке числятся и ряд представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина попробовала свои силы в играх парного разряда на крупном турнире в столице США – Вашингтоне. Особо не специализирующаяся в этой категории, наша теннисистка неплохо проявила себя на старте этих состязаний и в дуэте с британкой Эмму Радукану сумела переиграть четвертых сеянных американского WTA 500 – Терезу Михаликову (Словакия)/Оливию Николз (Англия).

Теннис Победа Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:56

Фото: Instagram/mubadalacitidcopen

Упорный трехсетовый поединок занял почти два часа и завершился в пользу тандема Рыбакина/Радукану – 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Парный турнир в Вашингтоне стал возвращением в большой теннис 40-летней казахстанки Галины Воскобоевой, которая здесь испытала свои силы с россиянкой Камилой Рахимовой. На старте хардового турнира они в напряженном матче уступили местной паре Кэролайн Доулхайд/София Кенин – 5:7, 3:6.

Также в столице США провел свою первую игру в основной сетке ATP 500 Бейбит Жукаев. Уроженец Актау достойно сражался против 39-й ракетки мира француза Александра Мюллера, но все же уступил ему – 4:6, 4:6.

На аналогичном турнире ATP 250, только в Европе, на грунтовом покрытии австрийского Китцбюеля провел свой стартовый матч наш Александр Шевченко.

Второй номер казахстанской сборной в нелегком противостоянии обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана – 2:6, 6:3, 6:4.

Стоит подчеркнуть, что в данных соревнованиях под первым номером заявлен лучший теннисист страны Александр Бублик, который приехал сюда чемпионом состязаний в швейцарском Гштааде.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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