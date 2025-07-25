Вячеслав Левчук: Фанаты "Актобе" самые лучшие в Казахстане

24 июля прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанских футбольных клубов "Актобе" и "Астана", сообщает Zakon.kz.

Перед стартом этих игр мало кто верил в сюрприз от "Актобе", который они устроят у себя дома в поединке против более авторитетной пражской "Спарты".

Подопечные Вячеслава Левчука сотворили сенсацию и обыграли гостей со счетом 2:1, где наставник хозяев поля назвал одним из главных факторов успеха поддержку своих фанатов.

"Хочу поблагодарить всех, включая тренерский штаб, и самое главное – наших фанатов. Они в очередной раз доказали, что болельщики "Актобе" самые лучшие в Казахстане, аплодирую им. Что касается игры, ребята справились со стандартными положениями, ну и получили пенальти в конце. Насчет непогоды, играли в равных условиях. Несмотря на домашний успех, судьба матча решится в Праге". Главный тренер "Актобе" Вячеслав Левчук

Стоит напомнить, что "Спарта" является самым успешным клубом Чехии и становилась 14-кратным чемпионом своей страны. Рыночная стоимость футболистов этой команды составляет 76,38 млн евро.

Для сравнения: цена ФК "Актобе" равняется 9,78 млн евро.

Если западноказахстанцы приятно удивили болельщиков по всей стране, то немного удивили футболисты "Астаны".

Столичная дружина в своем домашнем поединке, имея тотальное преимущество, избежала поражения в противостоянии с молдавским "Зимбру" – 1:1.

Свои ответные встречи "Актобе" и "Астана" проведут на выезде 31 июля.