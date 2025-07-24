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Спорт

"Астана" сыграла вничью с молдавским "Зимбру" в матче Лиги конференций

&quot;Астана&quot; – &quot;Зимбру&quot;, Астана, матч, ничья , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 21:34 Фото: Instagram/fca.astana
Казахстанская "Астана" 24 июля не смогла одержать победу над "Зимбру" из Молдовы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26, сообщает Zakon.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 1:1, пишет Sportarena.kz.

Гости первыми открыли счет благодаря точному удару Гая Дахана, однако хозяева сумели восстановить равновесие усилиями Ивана Башича.

Ответная игра состоится 31 июля в Кишиневе. Победитель пары "Астана" – "Зимбру" в следующем этапе квалификации встретится с сильнейшим в противостоянии "Вардар" (Северная Македония) – "Лозанна" (Швейцария).

А ранее стало известно, что "Спортинг" дал добро на переход лучшего снайпера 2024 года в "Арсенал". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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