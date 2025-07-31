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Спорт

"Актобе" разочаровал фанатов и завершил выступление в еврокубковом сезоне

Актобе разочаровал фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 01:14 Фото: Instagram/fcaktobe_official
На стадионе "Летна" футбольный клуб "Актобе" на выезде сыграл в чешской "Спартой" из Праги в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме казахстанский клуб смог выдержать атаки соперника, а во втором пропустил три гола за семь минут и уступил в итоге – 0:4. Видео голов можно посмотреть ниже.

"Спарта" (Прага, Чехия) – "Актобе" (Актобе, Казахстан) 4:0 (0:0):

  • Бирманчевич 57 (1:0),
  • Рынеш 60 (2:0),
  • Кухта 64 (3:0),
  • Ррахмани 90+4 (4:0).

Первая игра: 1:2.

Таким образом, "Актобе" завершил выступление в еврокубковом сезоне.

Ранее "Астана" обыграла "Зимбру" и вышла в третий раунд еврокубков.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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