"Актобе" разочаровал фанатов и завершил выступление в еврокубковом сезоне

На стадионе "Летна" футбольный клуб "Актобе" на выезде сыграл в чешской "Спартой" из Праги в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме казахстанский клуб смог выдержать атаки соперника, а во втором пропустил три гола за семь минут и уступил в итоге – 0:4. Видео голов можно посмотреть ниже.

"Спарта" (Прага, Чехия) – "Актобе" (Актобе, Казахстан) 4:0 (0:0):

Бирманчевич 57 (1:0),

Рынеш 60 (2:0),

Кухта 64 (3:0),

Ррахмани 90+4 (4:0).

Первая игра: 1:2.

Таким образом, "Актобе" завершил выступление в еврокубковом сезоне.



Ранее "Астана" обыграла "Зимбру" и вышла в третий раунд еврокубков.