После Рыбакиной Лейла Фернандес расправилась с Калинской и стала чемпионкой турнира в Вашингтоне

27 июля в решающей встрече турнира WTA-500 Лейла Фернандес разнесла соперницу из России Анну Калинскую и стала его победительницей, сообщает Zakon.kz.

Канадка Лейла Фернандес – финалистка US Open-2021. Тогда в битве за титул она уступила как раз Эмме Радукану, которая в этот раз играла в парном разряде с Еленой Рыбакиной.

Матч Калинская – Фернандес должен был начаться после парного мужского финала, но там при счете 6:3, 2:0 поединок прервался из-за дождя. Пауза затянулась, уже подходило время начала женской одиночки и организаторы приняли нестандартное решение. Они перенесли парную концовку на другой корт, а финал у девушек начался почти вовремя.

Теннисистки сразу же включились в борьбу, взяли по одному своему гейму – 1:1, после чего Анна вцепилась в подачу соперницы, заработала два брейк-пойнта, но свои шансы не использовала – 1:2. Более того, у россиянки неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Канадка стала забирать геймы и за полчаса взяла стартовую партию – 6:1.

The moment Leylah Fernandez won her 4th career WTA singles title 🤩#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/o8IDWkoGOg — wta (@WTA) July 27, 2025

С каждым геймом Фернандес чувствовала себя все увереннее, делала брейк за брейком и довела матч до победы – 6:1, 6:2 за 70 минут.

Ранее в полуфинале Фернандес расправилась с Рыбакиной в трех сетах – 7:6, 6:7, 6:7.