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Спорт

Рыбакиной предстоит сыграть с обошедшей ее чемпионкой на травяном турнире

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 05:18 Фото: Instagram/lenarybakina
Стало известно, кто станет первой соперницей Елены Рыбакиной на травяном турнире категории WTA 500 в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, вторая ракетка мира из Казахстана начнет свой путь со второго круга против действующей победительницы этого турнира Татьяны Марии из Германии.

Немецкая теннисистка совершила сенсацию на старте соревнований. Из-за низкого рейтинга чемпионке прошлого года не дали уайлд-кард, и она преодолела квалификационный отбор.

В первом раунде основной сетки Мария уверенно обошла вторую сеяную турнира Марию Саккари из Греции со счетом 6:3, 6:3.

Елена, получившая на лондонских кортах первый номер посева, пропускала первый раунд. В прошлом году в Лондоне немецкая теннисистка обыграла в том числе и Рыбакину.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина выступит на турнире WTA 500 в необычных для себя условиях.

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Аксинья Титова
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