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Спорт

Новичок "Милана" Феликс вывел свою команду в полуфинал Кубка Италии

Футбол Дебютный гол Милан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 13:03 Фото: Instagram/Acmilan
Знаменитый футбольный клуб "Милан" пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв в ночь на 6 февраля "Рому" – 3:1. Победный гол в составе "красно-черных" оформил португалец Жоау Феликс, для которого этот матч был дебютным, сообщает Zakon.kz.

В целом, поединок двух итальянских грандов проходил под диктовку "Милана", который после первого тайма вел со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахама.

Что интересно, англичанин был арендован как раз-таки у "Ромы". Во втором тайме украинец Артем Довбик отыграл один гол.

На 71-й минуте встречи решающий гол создали два новичка "россонери". Автором дебютного взятия ворот на "Сан-Сиро" и в целом за "Милан" стал Жоау Феликс, которому ассистировал Сантьяго Хименес.

Победный гол в исполнении новичков не остался без внимания главного тренера "дьяволов" Сержиу Консейсау.

"Играем каждые три дня, у нас мало времени для занятий, но игроки умны и принимают то, что мы пытаемся донести. Рад за Жоау и Сантьяго, они усвоили все мгновенно. Феликс забил красивый гол и мы вышли в полуфинал. Но, чтобы выиграть трофей, предстоит провести еще три матча. Сейчас думаем об "Эмполи", в Серии А у нас проблемы. Надеемся показывать стабильные результаты".Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау

Также важно заметить, что Жоау Феликс буквально на днях был взят в аренду у лондонского "Челси".

Тем самым "Милан" удостоился путевки в полуфинал Кубка Италии. Другие поединки стадии 1/4 финала этого турнира пройдут 25 и 26 февраля.

Стоит подчеркнуть, что на матч с "Ромой" миланская дружина вышла без капитана сборной Испании Альваро Мората, который отправлен в турецкий "Галатасарай".  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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