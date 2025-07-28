16-летний японский школьник пробежал спринт за рекордные 10 секунд

В прошедший уик-энд японский подросток Сорато Симидзу установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров среди юниоров до 18 лет, пробежав дистанцию ровно за 10 секунд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МОК, старшеклассник школы Сэйрё в префектуре Исикава улучшил мировой рекорд, который равнялся 10,06 секунды и был установлен два года назад.

Эти цифры ранее принадлежали двум молодым спортсменам – Пурипол Бунсону (Таиланд) и Кристиану Миллеру (США).

Фото: Instagram/getsuriku_photo

И теперь новым мировым рекордсменом на 100 метров среди юниоров стал японец Сорато Симидзу, который к тому же побил рекорд своей страны среди школьников, который прежде держался на планке 10,01 секунды, установленный Ёсихидэ Кирю (2013 год).

Японский школьник, скорее всего, уже мечтает замахнуться на цифры самого быстрого человека мира – Усейна Болта, который держит абсолютный мировой рекорд – 9,58 секунды (2009 год).

Ямайский король спринта ныне на заслуженном отдыхе и занимается своими развлечениями, среди которых музыка играет особую роль.

