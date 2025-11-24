#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Спорт

"Авангард" забил три рекордные шайбы за 40 секунд в матче с "Барысом"

Хоккей Рекорд КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:47 Фото: Instagram/khl
Омский хоккейный клуб "Авангард" установил новый рекорд в своей истории. 23 ноября "омичи" в течение 40 секунд трижды поразили ворота казахстанского "Барыса" в рамках игр чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КХЛ, "Авангард" добился исторического показателя в ходе выездного матча в Астане. В течение 40 секунд второго периода авторами забитых голов стали Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарев.

Сам же поединок завершился победой омского коллектива со счетом 5:2.

По подсчетам экспертов, это новый рекорд "Авангарда" по скорости взятия ворот в КХЛ. Ранее рекордные цифры были зафиксированы в 2021 году во встрече с рижским "Динамо". Тогда было забито три гола за 64 секунды.

"Жалко, что не порадовали зрителей, но нельзя сказать, что ребята не выкладывались. Три гола за 40 секунд пропустили. Пытались что‑то изменить в третьем периоде, но мы должны более организованно играть в большинстве. Нужно играть против такой команды на 200 процентов". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Таким образом, команда Ги Буше одержала четвертую победу подряд в КХЛ и уверенно находится в призовой тройке Восточной конференции (39 очков).

Что касается хоккеистов "Барыса", то они прервали серию из трех побед и пока занимают восьмую позицию с багажом в 27 баллов.

Следующий свой матч "астанчане" проведут на выезде 27 ноября против "Салавата Юлаева". Как раз уфимскую дружину мы переиграли на днях у себя дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард"
22:31, 16 октября 2025
"Барыс" после шести поражений сенсационно разгромил "Авангард"
"Барыс" досадно уступил "Авангарду" в овертайме, ведя по ходу матча 2:0
19:06, 24 ноября 2024
"Барыс" досадно уступил "Авангарду" в овертайме, ведя по ходу матча 2:0
Шестое поражение подряд: "Барыс" проиграл "Авангарду"
21:52, 31 января 2024
Шестое поражение подряд: "Барыс" проиграл "Авангарду"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: