"Авангард" забил три рекордные шайбы за 40 секунд в матче с "Барысом"

Омский хоккейный клуб "Авангард" установил новый рекорд в своей истории. 23 ноября "омичи" в течение 40 секунд трижды поразили ворота казахстанского "Барыса" в рамках игр чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КХЛ, "Авангард" добился исторического показателя в ходе выездного матча в Астане. В течение 40 секунд второго периода авторами забитых голов стали Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарев.

Сам же поединок завершился победой омского коллектива со счетом 5:2.

По подсчетам экспертов, это новый рекорд "Авангарда" по скорости взятия ворот в КХЛ. Ранее рекордные цифры были зафиксированы в 2021 году во встрече с рижским "Динамо". Тогда было забито три гола за 64 секунды.

"Жалко, что не порадовали зрителей, но нельзя сказать, что ребята не выкладывались. Три гола за 40 секунд пропустили. Пытались что‑то изменить в третьем периоде, но мы должны более организованно играть в большинстве. Нужно играть против такой команды на 200 процентов". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Таким образом, команда Ги Буше одержала четвертую победу подряд в КХЛ и уверенно находится в призовой тройке Восточной конференции (39 очков).

Что касается хоккеистов "Барыса", то они прервали серию из трех побед и пока занимают восьмую позицию с багажом в 27 баллов.

Следующий свой матч "астанчане" проведут на выезде 27 ноября против "Салавата Юлаева". Как раз уфимскую дружину мы переиграли на днях у себя дома.