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Спорт

Казахстан в драматичном полуфинале проиграл Японии на ЧМ-2025 по фехтованию

Фехтование Поражение Японии, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 16:03 Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
30 июля сборная Казахстана по фехтованию на шпаге не смогла сотворить еще одну сенсацию на ЧМ-2025 в Тбилиси (Грузия). Наша четверка шпажистов проиграла Японии и теперь поборется за бронзовую медаль текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

В первом полуфинале мужских командных состязаний наши мушкетеры в составе Кирилла Проходова, Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова и Эльмира Алимжанова уступили серебряным призерам Олимпиады-2024 из Японии.

Поединок завершился со счетом 42:41 в пользу соперников. При этом наши спортсмены владели преимуществом практически до самого конца, однако японцы восстановили равновесие и затем вырвали победу.

За бронзовую медаль ЧМ-2025 Казахстан поборется с родоначальниками этого вида спорта – мушкетерами Франции, которые в своем полуфинале уступили Венгрии.

Независимо от исхода предстоящего матча за третье место казахстанские шпажисты уже вошли в историю мировых первенств, впервые пробившись в полуфинал масштабных баталий.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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