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Спорт

Сборная Казахстана завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2026 по пара волейболу

Параволейбол Бронза ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:35 Фото: Instagram/kazparavolley
17 июля войдет в историю казахстанского пара спорта как один из знаменательных дней, так как наша мужская волейбольная сборная впервые удостоилась бронзовых наград на мировом первенстве в Ханчжоу (Китай), сообщает Zakon.kz.

В течение недели наши пара волейболисты сражались с лучшими сборными планеты, а всего их в Китае собралось 16 команд.

На групповом этапе казахстанцы выступали в группе C, где сыграли против Бразилии, Хорватии и Ирака. И по итогам трех игр заняли второе место и вышли в плей-офф.

В 1/8 финала ЧМ-2026 казахстанская дружина уверенно обыграла Польшу (3:0), а в четвертьфинале с таким же счетом была сильнее представителей Руанды.

За путевку в полуфинал турнира мы противостояли действующим и восьмикратным чемпионам мира – сборной Ирана. К сожалению, лидер мирового рейтинга вышел победителем в этой игре – 3:0.

В матче за третье место сборная Казахстана в напряженной борьбе одержала победу над Бразилией со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали данных состязаний.

Таким образом, эта награда бронзового отлива стала первой в истории сборной Казахстана на чемпионатах мира по пара волейболу.

Отметим, что эта команда в октябре 2025 года вернулась на Родину с исторической "бронзой" Кубка мира в США.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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