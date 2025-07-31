Месси получил приз лучшего игрока и сразу добыл победу своей команде

Второй день подряд аргентинский форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси оказывается в центре внимания североамериканского футбольного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

30 июля пресс-служба МЛС назвала Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата в июле. 38-летний форвард накопил 10 очков (8 голов и 2 ассиста) за пять матчей этого месяца.

Капитан "Интер Майами" получает приз лучшего игрока месяца в четвертый раз в МЛС и второй раз в текущем сезоне.

Получив награду, Месси сразу доказал свой рейтинг лучшего футболиста. Утром 31 июля он оформил две результативные передачи в матче Кубка лиг против мексиканского "Атласа".

Столь нужные ассисты позволили "Интер Майами" обыграть гостей со счетом 2:1. Сначала аргентинец помог забить Теласко Сеговии, затем в дополнительное время ко второму тайму пас Лионеля нашел ногу Марсело Вейгандта, который принес победу клубу из Флориды.

В конце прошлой недели лидер "Интер Майами" был дисквалифицирован на одну игру за отказ участвовать в Матче звезд MLS.