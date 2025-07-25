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Спорт

Месси дисквалифицировали на одну игру

Лионель Месси дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча звезд MLS, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 04:40 Фото: Facebook/leomessi
Лидер "Интер Майами" Лионель Месси дисквалифицирован на одну игру, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта лиги, это произошло за пропуск Матча звезд MLS 23 июля. Такое же наказание получил одноклубник Месси Жорди Альба.

По правилам MLS футболисты, которые отказываются от участия в Матче звезд не по медицинским показателям, получают дисквалификацию сроком на одну встречу. Месси и Альба пропустили встречу из-за усталости.

Теперь они не смогут сыграть в воскресном матче регулярного чемпионата MLS против "Цинциннати".

"Я полностью понимаю и восхищаюсь преданностью Месси "Интер Майами", и я уважаю его решение. К сожалению, у нас есть давние правила в отношении участия в Матче звезд, и нам пришлось их применить. Это было очень трудное решение", – заявил комиссар MLS Дон Гарбер.

Также из‑за усталости футболисты "Аль‑Хиляль" не хотят играть в Суперкубке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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