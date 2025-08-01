Казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе

Представительница сборной Казахстана Мадхия Усманова накануне, 31 июля 2025 года, стала победительницей юношеского чемпионата мира по женской борьбе, который в эти дни проходит в Афинах (Греция), сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, наша спортсменка заняла первое место в весовой категории до 57 кг.

В финальной схватке Усманова со счетом 6:5 одержала победу над Мони, представляющей Индию.

Еще одну медаль бронзового качества добыла для страны Инжу Баккожа, которая стала третьей в весе до 43 кг.

Стоит подчеркнуть, что наши молодые палуаны на греческом ковре положили в свою копилку вторую высшую медаль.

Ранее на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся борец греко-римского стиля Жанажол Куанышбек.

Утром 1 августа своих поклонников порадовала лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которой досталась путевка в четвертый раунд женского "Мастерса" в Монреале.