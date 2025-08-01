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Спорт

Рыбакина пробилась в четвертый раунд женского "Мастерса" в Монреале

Теннис Победа 4 круг, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:56 Фото: Instagram/obnmontreal
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира категории из серии WTA 1000 на кортах канадского Монреаля, сообщает Zakon.kz.

Утром 1 августа 12-я ракетка мира обыграла румынку Жаклин Кристиан (№52 WTA) со счетом 6:0, 7:6 (7:5).

Для победы Рыбакина потратила 1 час и 22 минуты. Легко взяв первую партию, затем Елена испытала трудности и матч дошел до тай-брейка, где лидер женской сборной Казахстана была более удачливой.

Теперь за выход в четвертьфинал текущего турнира Рыбакина сразится с Дайаной Ястремской (Украина).

Тем временем накануне стало известно имя наставника казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной на предстоящий олимпийский сезон.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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