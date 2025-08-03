Суперзвезда казахстанской борьбы выбыла из-за травмы в финале международного турнира

Настоящей драмой завершилась попытка казахстанской борчихи Эльмиры Сыздыковой выиграть золотую медаль на Poland Open в Варшаве (Польша), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соревнования проходят в период с 30 июля по 3 августа.

Одержав 2 августа три уверенные победы подряд в весовой категории до 76 кг, главная претендентка на чемпионский титул от Казахстана отказалась от решающего выхода на ковер, где ее ждала бразильянка Тамирес Мартинс Машадо, так как, по всей видимости, она получила какую-то травму.

Так, женская сборная Казахстана выиграла две медали на турнире.

Ранее одна медаль отдалила Казахстан от победы на чемпионате мира.