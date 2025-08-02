#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
543.24
619.89
6.78
Спорт

Одна медаль отдалила Казахстан от победы на чемпионате мира

Борьба, спорт, соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 08:39 Фото: uww.org
В Афинах (Греция) подходит к концу чемпионат мира по трем видам борьбы до 17 лет. 1 августа там завершилось противостояние девушек, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанским борчихам не хватило одной медали, чтобы войти в Топ-3 на чемпионате мира:

  • 40 кг – тренерский штаб сборной никого не заявил в этот вес.
  • 43 кг. Инжу Бакожа – выиграла в схватке за бронзовую медаль.
  • 46 кг. Шынай Макен – проиграла в первой схватке.
  • 49 кг. Сания Солтангали – проиграла в первой схватке и в "утешиловке".
  • 53 кг. Фарида Абдрахманова – проиграла в схватке за бронзовую медаль.
  • 57 кг. Мадхия Усманова – выиграла в схватке за золотую медаль.
  • 61 кг. Жайдар Мукат – проиграла в первой схватке.
  • 65 кг. Нурайым Саяхмет – проиграла в первой схватке.
  • 69 кг. Шахизада Даулетжан – выиграла в схватке за бронзовую медаль.
  • 73 кг. Гульнур Максаткызы – проиграла в первой схватке.

Этот результат позволил нашей команде набрать только 69 очков и занять пятое место в итоговом зачете чемпионата мира.

Лучшими в борьбе стали:

  1. Индия – 151 очко.
  2. США – 142 очка.
  3. Япония – 113 очков.

Ранее сообщалось, что казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Криштиану Роналду необычно поздравил коллегу из "Аль-Насра" с юбилеем
Спорт
07:28, Сегодня
Криштиану Роналду необычно поздравил коллегу из "Аль-Насра" с юбилеем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: