Одна медаль отдалила Казахстан от победы на чемпионате мира

В Афинах (Греция) подходит к концу чемпионат мира по трем видам борьбы до 17 лет. 1 августа там завершилось противостояние девушек, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанским борчихам не хватило одной медали, чтобы войти в Топ-3 на чемпионате мира:

40 кг – тренерский штаб сборной никого не заявил в этот вес.

– тренерский штаб сборной никого не заявил в этот вес. 43 кг. Инжу Бакожа – выиграла в схватке за бронзовую медаль.

Инжу Бакожа – выиграла в схватке за бронзовую медаль. 46 кг. Шынай Макен – проиграла в первой схватке.

Шынай Макен – проиграла в первой схватке. 49 кг. Сания Солтангали – проиграла в первой схватке и в "утешиловке".

Сания Солтангали – проиграла в первой схватке и в "утешиловке". 53 кг. Фарида Абдрахманова – проиграла в схватке за бронзовую медаль.

Фарида Абдрахманова – проиграла в схватке за бронзовую медаль. 57 кг. Мадхия Усманова – выиграла в схватке за золотую медаль.

Мадхия Усманова – выиграла в схватке за золотую медаль. 61 кг. Жайдар Мукат – проиграла в первой схватке.

Жайдар Мукат – проиграла в первой схватке. 65 кг. Нурайым Саяхмет – проиграла в первой схватке.

Нурайым Саяхмет – проиграла в первой схватке. 69 кг. Шахизада Даулетжан – выиграла в схватке за бронзовую медаль.

Шахизада Даулетжан – выиграла в схватке за бронзовую медаль. 73 кг. Гульнур Максаткызы – проиграла в первой схватке.

Этот результат позволил нашей команде набрать только 69 очков и занять пятое место в итоговом зачете чемпионата мира.

Лучшими в борьбе стали:

Индия – 151 очко. США – 142 очка. Япония – 113 очков.

Ранее сообщалось, что казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе.