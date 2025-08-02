Одна медаль отдалила Казахстан от победы на чемпионате мира
Фото: uww.org
В Афинах (Греция) подходит к концу чемпионат мира по трем видам борьбы до 17 лет. 1 августа там завершилось противостояние девушек, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, казахстанским борчихам не хватило одной медали, чтобы войти в Топ-3 на чемпионате мира:
- 40 кг – тренерский штаб сборной никого не заявил в этот вес.
- 43 кг. Инжу Бакожа – выиграла в схватке за бронзовую медаль.
- 46 кг. Шынай Макен – проиграла в первой схватке.
- 49 кг. Сания Солтангали – проиграла в первой схватке и в "утешиловке".
- 53 кг. Фарида Абдрахманова – проиграла в схватке за бронзовую медаль.
- 57 кг. Мадхия Усманова – выиграла в схватке за золотую медаль.
- 61 кг. Жайдар Мукат – проиграла в первой схватке.
- 65 кг. Нурайым Саяхмет – проиграла в первой схватке.
- 69 кг. Шахизада Даулетжан – выиграла в схватке за бронзовую медаль.
- 73 кг. Гульнур Максаткызы – проиграла в первой схватке.
Этот результат позволил нашей команде набрать только 69 очков и занять пятое место в итоговом зачете чемпионата мира.
Лучшими в борьбе стали:
- Индия – 151 очко.
- США – 142 очка.
- Япония – 113 очков.
Ранее сообщалось, что казахстанка Усманова завоевала "золото" юношеского ЧМ-2025 по борьбе.
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