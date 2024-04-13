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Эльмира Сыздыкова стала бронзовым призером Чемпионата Азии по борьбе

Борьба, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 03:14 Фото: Telegram/НОК РК
13 апреля казахстанская борчиха Эльмира Сыздыкова стала бронзовым призером Чемпионата Азии, который проходит с 11 по 16 апреля в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

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В весовой категории до 76 кг в малом финале казахстанка досрочно одолела соперницу из Индии. Это произошло несмотря на то, что она уступала индианке в этот момент со счетом 0:4.

Туше помогло одержать победу. Эльмира поймала Прию на ошибке и в итоге чуть не задушила действующую победительницу чемпионата мира и чемпионата Азии до 20 лет.

До этого первое "золото" Казахстану на Чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков.

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