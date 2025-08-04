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Спорт

Рыбакина получила прозвище перед четвертьфиналом канадского "Мастерса"

Теннис Рекорд 300 Эйсов, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:03 Фото: Instagram/obnmontreal
В ночь на 5 августа лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина сыграет четвертьфинальный поединок на турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

Перед этой встречей, где ее соперницей станет украинка Марта Костюк, казахстанка стала лидером сезона, выполнив 300 эйсов на уровне WTA-тура.

За это уникальное достижение журналисты прозвали нашу теннисистку "Эйс-машиной".

Рекордного показателя Рыбакина достигла по ходу матча 1/8 финала WTA 1000 против Даяны Ястремской из Украины.

Первая ракета нашей страны обыграла соперницу со счетом 5:7, 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал канадского "Мастерса" Елена выполнила семь подач навылет.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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