Рыбакина получила прозвище перед четвертьфиналом канадского "Мастерса"

В ночь на 5 августа лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина сыграет четвертьфинальный поединок на турнире WTA 1000 в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

Перед этой встречей, где ее соперницей станет украинка Марта Костюк, казахстанка стала лидером сезона, выполнив 300 эйсов на уровне WTA-тура.

За это уникальное достижение журналисты прозвали нашу теннисистку "Эйс-машиной".

Elena Rybakina is the first woman to hit 300 aces on tour this season.



Ace-machine.



🇰🇿🩵 pic.twitter.com/pF9f3oOFko — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 3, 2025

Рекордного показателя Рыбакина достигла по ходу матча 1/8 финала WTA 1000 против Даяны Ястремской из Украины.

Первая ракета нашей страны обыграла соперницу со счетом 5:7, 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал канадского "Мастерса" Елена выполнила семь подач навылет.