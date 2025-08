Рыбакина получила прозвище перед четвертьфиналом канадского "Мастерса"

Перед этой встречей, где ее соперницей станет украинка Марта Костюк, казахстанка стала лидером сезона, выполнив 300 эйсов на уровне WTA-тура.

За это уникальное достижение журналисты прозвали нашу теннисистку "Эйс-машиной".

Elena Rybakina is the first woman to hit 300 aces on tour this season.



Ace-machine.



