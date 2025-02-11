Рыбакина узнала первую соперницу на супертурнире в Дохе

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в первом матче на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар) встретится с американкой Пейтон Стирнс (47-я ракетка мира), сообщает Zakon.kz.

В первом раунде женского одиночного разряда Стирнс обыграла украинку Даяну Ястремскую в двух сетах – 7:5, 6:3.

Теперь Пейтон встретится с прошлогодней финалисткой Еленой Рыбакиной (седьмая ракетка мира). Матч запланирован на 11 февраля и начнется в 17:30 по казахстанскому времени. Для первой ракетки Казахстана это будет стартовая игра в Дохе.

Также 11 февраля на корт выйдет казахстанка Юлия Путинцева. Ее соперницей по второму кругу станет чешка Линда Носкова. Матч стартует в 16:00.

Ранее были опубликованы результаты за 9 февраля WTA-1000 в Дохе с участием Рыбакиной и Путинцевой.