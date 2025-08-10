Тимофей Скатов сразился за титул немецкого "Челленджера" в Бонне

10 августа на грунтовых кортах города Бонна (Германия) завершился международный теннисный турнир ATP из серии "Челленджер" с призовым фондом более 90 тысяч евро. В финале данных состязаний в одиночном разряде сыграл член сборной Казахстана Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска (№308 ATP) в матче за титул встретился с австрийцем Юрием Родионовым, который ныне занимает 185-ю строчку мирового рейтинга.

Очень напряженный поединок, который продлился 2 часа и 14 минут, завершился в пользу седьмого сеяного немецкого турнира.

Первый сет остался за казахстанцем 6:3, но затем теннисист из Австрии переломил ход игры в свою пользу 6:2, 6:4.

В итоге Тимофей Скатов не смог завоевать свой третий профессиональный титул в карьере. До этого в его активе было две победы на "Челленджерах". Первый раз он выиграл в 2022-м году в итальянской Парме, после этого добился успеха год назад в немецком Аугсбурге.

Несмотря на неудачу в финальной схватке на кортах Бонна, Скатов заметно поправил свои рейтинговые дела и к этой минуте с 308-го места поднялся на 259-ю строчку.

Между тем в американском Цинциннати Елена Рыбакина узнала соперницу по 1/16 финала турнира серии WTA 1000, где ее ждет бельгийка Элиза Мертенс (22-я ракетка мира).