Спорт

Скатов показал фантастическую несгибаемость и выиграл три тяжелых матча подряд

Теннис 3 Победы Италия, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 22:47 Фото: Instagram/skatov_timofey
Член сборной Казахстана по теннису Тимофей Скатов в эти дни успешно выступает на грунтовом турнире в итальянском городе Тоди. К этому часу он прошел три круга в "одиночке" на местном "Челленджере" с призовым фондом более 90 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

Уроженцу Петропавловска все эти три победы достались в сверхтяжелой борьбе, он потратил на каждый матч по три сета.

Начиная с 12 августа Скатов подряд три дня бился с каждым из соперников до последних сил, что в итоге принесло ему путевку в полуфинал данных состязаний.

Сначала Тимофей на старте обыграл одного из фаворитов турнира – пятого сеяного Гонсало Буено из Перу со счетом 4:6, 6:1, 6:1.

Затем настала очередь местного теннисиста Филиппо Романо, который также был переигран в трех партиях – 3:6, 6:0, 6:4.

А сегодня казахстанец был сильнее Джанмарко Феррари – 6:4, 6:7, 6:2. 

Теперь Скатова в 1/2 финала итальянского "Челленджера" ждет непростой соперник в лице седьмого сеяного Валентина Вашеро (Монако).

Между тем 15 августа свою попытку прохода в полуфинал женского "Мастерса" в Цинциннати (США) продемонстрирует первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, где ее соперницей станет лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
