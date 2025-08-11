#АЭС в Казахстане
Спорт

Звездный новичок "Аль-Хиляля" Нуньес забил гол сразу в первом матче

Футбол Гол Аль-Хиляль, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 12:46 Фото: Instagram/alhilal
Экс-игрок английского "Ливерпуля" Дарвин Нуньес отметился взятием ворот в дебютном матче за свой новый клуб "Аль-Хиляль". Команда из Саудовской Аравии разгромила швейцарский "Аарау" – 6:0, сообщает Zakon.kz.

26-летний уругваец только на днях пополнил состав "Аль-Хиляла" и дебютировал в товарищеском матче против "Аарау".

Форвард вышел на поле во втором тайме и на 87-й минуте забил решающий шестой гол своей команды.

Информация о переходе топового нападающего "Ливерпуля" в "Аль-Хиляль" была распространена в СМИ на прошлой неделе.

Его трансфер обошелся серебряным призерам саудовского чемпионата в 65 млн евро, включая бонусы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
