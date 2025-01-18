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Спорт

Нуньес за две минуты овертайма принес победу "Ливерпулю" в матче АПЛ

Футбол Дубль Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 00:06 Фото: Instagram/liverpoolfc
Уругвайский нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Дарвин Нуньес стал героем выездного матча своей команды, когда оформил дубль в ворота "Брентфорда" после 90-ой минуты основного времени, сообщает Zakon.kz.

25-летний форвард "мерсисайдцев" принес успех своему коллективу в гостевом поединке против "Брентфорда" в рамках 22-го тура АПЛ. 

Уругваец сначала забил гол на 91-ой минуте, затем на 93-ой поставил окончательную точку – 2:0.

Благодаря дублю Дарвина Нуньеса "красные" упрочили свое лидерство в таблице лучших клубов Англии, набрав 50 очков.

Далее следуют Арсенал (43) и "Ноттингем Форрест" (41).

Между тем, один из главных снайперов мирового футбола Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити" на 10 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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