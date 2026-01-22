#Казахстан в сравнении
Спорт

Роналду забил 960-й карьерный гол и принес победу "Аль-Насру"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 12:26 Фото: Instagram/alnassr
Знаменитый португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился 960-м взятием ворот в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Аль-Насра" отличился во втором тайме выездного матча против "Дамака", в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду забил победный гол после передачи своего соотечественника Жоау Феликса, где гости отпраздновали успех со счетом 2:1.

Таким образом, Криштиану довел свою копилку мячей до 960-ти, из них 818 на клубном уровне и 142 в составе сборной Португалии.

Плюс к этому 40-летний форвард продолжает лидировать в списке лучших снайперов местного первенства, у него 16 голов после 16 матчей.

Что касаемо турнирной таблицы, то здесь "Аль-Наср" (37) по-прежнему находится на второй строчке, уступая только "Аль-Хилялю" (41).

Почти месяц Криштиану Роналду играл без своего звездного напарника Садио Мане, который находился на Кубке Африки и был признан самым ценным игроком того турнира.

Читайте также
Роналду забил 904-й гол и принес первую победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
10:10, 01 октября 2024
Роналду забил 904-й гол и принес первую победу "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
Рекордный гол Роналду принес пятую победу подряд "Аль-Насру"
12:51, 18 февраля 2024
Рекордный гол Роналду принес пятую победу подряд "Аль-Насру"
878-й карьерный гол Роналду не помог "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
10:08, 12 марта 2024
878-й карьерный гол Роналду не помог "Аль-Насру" в Лиге чемпионов
