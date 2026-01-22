Роналду забил 960-й карьерный гол и принес победу "Аль-Насру"

Знаменитый португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился 960-м взятием ворот в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Аль-Насра" отличился во втором тайме выездного матча против "Дамака", в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду забил победный гол после передачи своего соотечественника Жоау Феликса, где гости отпраздновали успех со счетом 2:1.

Таким образом, Криштиану довел свою копилку мячей до 960-ти, из них 818 на клубном уровне и 142 в составе сборной Португалии.

Плюс к этому 40-летний форвард продолжает лидировать в списке лучших снайперов местного первенства, у него 16 голов после 16 матчей.

Что касаемо турнирной таблицы, то здесь "Аль-Наср" (37) по-прежнему находится на второй строчке, уступая только "Аль-Хилялю" (41).

Почти месяц Криштиану Роналду играл без своего звездного напарника Садио Мане, который находился на Кубке Африки и был признан самым ценным игроком того турнира.

