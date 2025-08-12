Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10 матчах с британскими теннисистками, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, это случилось после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в поединке третьего круга "тысячника" в Цинциннати (США) со счетом 7:6, 4:6, 7:6.

Она повторила достижение олимпийской чемпионки – 1992, участницы финалов турниров серии "Большого шлема" американки Мэри-Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 год.

Теперь в четвертом круге "тысячника" в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

