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Видеообзор матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко на турнире в Пекине 2023 Фото: wtatennis
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в четвертьфинале "тысячника" в Пекине (7:5, 6:2). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и восемь двойных ошибок.

В полуфинале первая ракетка Казахстана встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (22 в мировом рейтинге). В очном противостоянии Рыбакина уступает со счетом 0:3. Во втором полуфинале китайского "тысячника" сыграют Кори Гауфф и Ига Швёнтек. 

Ранее казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае в парном разряде.

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