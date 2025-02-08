Арина Соболенко показала свои теннисные мячики

7 февраля первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала как выглядят ее теннисные мячи, сообщает Zakon.kz.

Известная силой своих ударов 26-летняя спортсменка активно готовится к участию в турнире категории WTA-1000 в Дохе. Именно оттуда она показала у себя в Instagram-сторис, что происходит с теннисными мячами на ее тренировках в Катаре.

Спортсменка показала, как выглядит мяч до начала тренировки и через 25 минут после ее начала.

Фото: Instagram/arynasabalenka

"Колоссальная разница", – отметили состояние мячей в комментариях.

Что касается самого турнира в Дохе, то он стартует 9 февраля.

А за несколько дней до поездки в Доху Соболенко снялась для модного журнала. Фотографии вызвали неоднозначную реакцию в Сети.