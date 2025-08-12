Александр Бублик открыл матч "Зенит" – "Рубин", где участвовал Нуралы Алип

Казахстанский теннисист Александр Бублик посетил матч "Зенит" – "Рубин" в Кубке России, где нанес символический удар по мячу перед началом игры, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители "Зенита" в Instagram.

"Вот это гости на "Газпром Арене!" Потрясающий Александр Бублик сегодня дал старт кубковому матчу", – подписали пост.

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0, причем все забитые мячи пришлись на второй тайм.

У хозяев дубль оформил Матео Кассьера – на 70-й минуте он открыл счет, а на 78-й реализовал пенальти. Третий гол в ворота "Рубина" отправил Вадим Шилов на 83-й минуте. Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

"Зенит" набрал шесть очков и поднялся на первое место в группе А. "Рубин" с тремя очками опустился с первой на вторую строчку. Также в этой группе играют "Ахмат" и "Оренбург" – у обеих команд пока нет очков.