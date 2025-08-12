#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
542.29
629.54
6.77
Спорт

Александр Бублик открыл матч "Зенит" – "Рубин", где участвовал Нуралы Алип

Бублик открыл матч, где участвовал Нуралы Алип, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 00:22 Фото: Instagram/zenit_spb
Казахстанский теннисист Александр Бублик посетил матч "Зенит" – "Рубин" в Кубке России, где нанес символический удар по мячу перед началом игры, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители "Зенита" в Instagram.

"Вот это гости на "Газпром Арене!" Потрясающий Александр Бублик сегодня дал старт кубковому матчу", – подписали пост.

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0, причем все забитые мячи пришлись на второй тайм.

У хозяев дубль оформил Матео Кассьера – на 70-й минуте он открыл счет, а на 78-й реализовал пенальти. Третий гол в ворота "Рубина" отправил Вадим Шилов на 83-й минуте. Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

"Зенит" набрал шесть очков и поднялся на первое место в группе А. "Рубин" с тремя очками опустился с первой на вторую строчку. Также в этой группе играют "Ахмат" и "Оренбург" – у обеих команд пока нет очков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан намерен провести чемпионат мира по таэквондо в Астане в 2027 году – Кудрат Шамиев
Спорт
20:04, 12 августа 2025
Казахстан намерен провести чемпионат мира по таэквондо в Астане в 2027 году – Кудрат Шамиев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: