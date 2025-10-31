Александр Бублик вышел в полуфинал парижского "Мастерса"

Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с австралийцем Алексом Де Минауром в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже, сообщает Zakon.kz.

Матч закончился победой Бублика в трех сетах – 6:7, 6:4, 7:5. Таким образом, Александр вышел в полуфинал, где сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который на стадии 1/4 финала разгромил представителя Монако Валантена Вашро – 6:2, 6:2.

Призовой фонд турнира в Париже составляет 6 128 940 евро. Победитель заработает 946 610 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что Бублик сотворил сенсацию и впервые прошел в четвертьфинал парижского "Мастерса".