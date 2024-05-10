Видеообзор победного матча Александра Бублика в парном разряде "Мастерса" в Риме

В Риме (Италия) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Александр Бублик провел матч первого круга в парном разряде. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана в паре с американцем Беном Шелтоном одержал победу над дуэтом Фрэнсис Тиафо (США) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) со счетом 6:1, 6:7, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. За это время казахстанско-американский тандем выполнил два эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Во втором раунде Бублик и Шелтон сыграют с Александром Зверевым (Германия) и Марсело Мело (Бразилия).





В одиночном разряде Александр Бублик (№17 АТР) начнет свое выступление со второго круга, где его соперником стал Нуну Боржеш (№53 АТР).

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг "Мастерса" в Риме.