Как в Алматы планируют провести День спорта

В Алматы стали известны мероприятия, приуроченные ко Дню спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным Almaty.tv, 17 августа на Центральном стадионе пройдет Фестиваль спорта. По задумке организаторов, спортивный праздник призван подарить горожанам и гостям яркие эмоции.

В этот день гостям будет предложена насыщенная программа и соревнования по различным видам спорта:

легкая атлетика – забеги среди детей;

экстремальная атлетика – забег с препятствиями для самых выносливых;

шахматы;

еоғыз құмалақ;

қазақ күресі;

греко-римская и вольная борьба;

фиджитал футбол – уникальное сочетание футбола на приставке и на реальном поле;

баскетбол 3х3;

каратэ и таеквандо;

теннис.

Начало соревнований в 10:00, вход на Центральный стадион – свободный.

