Спорт

Как в Алматы планируют провести День спорта

Казахские национальные игры, игра в асыки, асык, асыки, казахская национальная игра, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы стали известны мероприятия, приуроченные ко Дню спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным Almaty.tv, 17 августа на Центральном стадионе пройдет Фестиваль спорта. По задумке организаторов, спортивный праздник призван подарить горожанам и гостям яркие эмоции.

В этот день гостям будет предложена насыщенная программа и соревнования по различным видам спорта:

  • легкая атлетика – забеги среди детей;
  • экстремальная атлетика – забег с препятствиями для самых выносливых;
  • шахматы;
  • еоғыз құмалақ;
  • қазақ күресі;
  • греко-римская и вольная борьба;
  • фиджитал футбол – уникальное сочетание футбола на приставке и на реальном поле;
  • баскетбол 3х3;
  • каратэ и таеквандо;
  • теннис.

Начало соревнований в 10:00, вход на Центральный стадион – свободный.

12 августа в Братиславе "Кайрат" обыграл "Слован" в серии пенальти в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Алия Абди
Алия Абди
