"Кайрат" обыграл "Слован" по пенальти

12 августа в Братиславе "Кайрат" обыграл "Слован" в серии пенальти в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Основное время и два дополнительных овертайма завершились со счетом 1:0 в пользу "Слована" и по сумме двух встреч 1:1. Судьба путевки в раунд плей-офф решилась в серии пенальти.

В серии пенальти сильнее оказались казахстанцы – 4:3. Ранее, первая игра команд завершилась победой казахстанской команды со счетом 1:0.

По сумме двух встреч в четвертый раунд прошел "Кайрат". Команда поборется за попадание в общий этап турнира с "Селтиком".

Действующим обладателем турнира является "Пари Сен-Жермен", который в финале разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0.

В преддверии матча наставник алматинской дружины Рафаэль Уразбахтин высказался о готовности своих подопечных к очень важному противостоянию.