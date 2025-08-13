#АЭС в Казахстане
Спорт

Спорт Акмолинской области: заявлены амбициозные задачи и новые проекты

Спорт Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 11:03 Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Акмолинская область уверенно наращивает спортивный потенциал, сочетая развитие инфраструктуры с подготовкой спортсменов мирового уровня. Здесь одновременно строят новые комплексы, расширяют массовые программы и укрепляют позиции на профессиональной арене.

О планах региона в спорте рассказал руководитель профильного управления Ардак Тулендин.

В области спорт рассматривают не просто как сферу досуга, а как важнейший элемент развития региона. Здесь ставят амбициозные цели — вывести массовый спорт на новый уровень, укрепить позиции области в профессиональных состязаниях и воспитать спортсменов, способных достойно представлять Казахстан на мировых аренах.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

"Наша задача — обеспечить качественную подготовку для участия в престижных международных стартах, от Юношеских Азиатских игр в Бахрейне до зимней Олимпиады 2026 года", — отметил руководитель управления физической культуры и спорта, подчеркивая, что уже сегодня закладывается фундамент будущих побед.

Достичь этих целей помогает системное развитие спортивной инфраструктуры. Только за этот год в Зеренде открылось новое здание спортшколы, а в разных районах области продолжается строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов, Дворца спорта в Щучинске и многофункционального комплекса в Кокшетау. В Степногорске начато возведение современного Дворца физической культуры и спорта на средства инвестора. На сегодняшний день в регионе насчитывается 1124 спортивных объекта, и их число продолжает расти.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Массовый спорт развивается не менее активно: с начала года проведено 1626 мероприятий с участием почти 100 тысяч человек. Особое внимание уделяется вовлечению в занятия людей с особыми потребностями — таких в области более 2,5 тысяч. Для них действуют специализированные клубы и программы, включая проект по обеспечению доступа к спортивным залам.

Результаты не заставляют себя ждать. Сегодня в детско-юношеских спортивных школах, центрах олимпийского резерва и школах высшего мастерства занимается свыше 20 тысяч человек, а в состав национальных сборных Казахстана входят 563 спортсмена из Акмолинской области. С января они завоевали 668 медалей на республиканских и международных соревнованиях, включая успехи на Всемирной Универсиаде в Турине и IX Зимних Азиатских играх в Харбине. Отдельной гордостью стала победа областной сборной в 6-й Зимней Спартакиаде РК, где впервые в истории регион занял первое место.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Не остаются в стороне и профессиональные команды. Хоккейный клуб "Арлан" в сезоне 2024–2025 завоевал сразу четыре титула, включая чемпионство в "PRO HOKEI LIGASY". Женская баскетбольная команда "Окжетпес" вошла в тройку сильнейших страны, а футбольные и волейбольные коллективы продолжают стабильно выступать на национальном уровне.

"Мы поддерживаем лидеров — ежемесячное содержание получают 130 ведущих спортсменов, чтобы они могли сосредоточиться на тренировках и достижении новых вершин", — подчеркнул руководитель ведомства.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

До конца года региону предстоит не только завершить строительство ключевых спортивных объектов, но и пройти квалификацию на крупнейшие международные старты, включая Олимпиаду. Акмолинская область уже доказала, что умеет превращать амбиции в медали, и, судя по темпам развития, впереди у ее спорта — самые высокие пьедесталы.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
