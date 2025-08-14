#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.03
629.23
6.74
Спорт

Новую Барби выпустили в честь Винус Уильямс

Кукла Барби в образе Винус Уильямс, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 03:23 Фото: shop.mattel
Теннисистка Винус Уильямс получит новую куклу Барби в рамках коллекции "Вдохновляющие женщины", сообщает Zakon.kz.

Кукла посвящена достижениям великой спортсменки и защитницы принципа равной оплаты труда, об этом передает производитель всемирно известной игрушки. Барби будет одета в форму, в которой Уильямс выиграла Уимблдон в 2007 году. Именно тогда, завоевав свой пятый из семи титулов "Большого шлема", Винус стала первой женщиной, получившей одинаковый с мужчинами призовой фонд на турнире высшего уровня.

Фото: shop.mattel

Винус Уильямс начала активно продвигать идею равных призовых на турнире еще в 2005 году, выступив на заседании Совета Большого шлема и в газете The Times. Она критиковала отказ Уимблдона от паритета, заявив, что это противоречит принципу справедливости.

Стоимость куклы составит примерно 38 долларов. В набор войдут белый теннисный наряд, ожерелье с зеленым камнем, напульсник, ракетка и теннисный мяч.

Фото: shop.mattel

На днях талисман американского бренда Ralph Lauren стал героем первого короткометражного фильма.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Скатов показал фантастическую несгибаемость и выиграл три тяжелых матча подряд
Спорт
22:47, 14 августа 2025
Скатов показал фантастическую несгибаемость и выиграл три тяжелых матча подряд
"Астана" покидает Лигу конференций УЕФА
Спорт
21:01, 14 августа 2025
"Астана" покидает Лигу конференций УЕФА
Соболенко и Рыбакина сразятся в 12-й раз в истории WTA
Спорт
18:02, 14 августа 2025
Соболенко и Рыбакина сразятся в 12-й раз в истории WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: