Новую Барби выпустили в честь Винус Уильямс

Теннисистка Винус Уильямс получит новую куклу Барби в рамках коллекции "Вдохновляющие женщины", сообщает Zakon.kz.

Кукла посвящена достижениям великой спортсменки и защитницы принципа равной оплаты труда, об этом передает производитель всемирно известной игрушки. Барби будет одета в форму, в которой Уильямс выиграла Уимблдон в 2007 году. Именно тогда, завоевав свой пятый из семи титулов "Большого шлема", Винус стала первой женщиной, получившей одинаковый с мужчинами призовой фонд на турнире высшего уровня.

Фото: shop.mattel

Винус Уильямс начала активно продвигать идею равных призовых на турнире еще в 2005 году, выступив на заседании Совета Большого шлема и в газете The Times. Она критиковала отказ Уимблдона от паритета, заявив, что это противоречит принципу справедливости.

Стоимость куклы составит примерно 38 долларов. В набор войдут белый теннисный наряд, ожерелье с зеленым камнем, напульсник, ракетка и теннисный мяч.

Фото: shop.mattel

На днях талисман американского бренда Ralph Lauren стал героем первого короткометражного фильма.