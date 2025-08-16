#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

В День спорта Тимофей Скатов завоевал титул в Италии и заработал свыше 12 тысяч евро

Скатов-Травалья, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 02:33 Фото: Instagram/skatov_timofey
В ночь на 17 августа казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно завершил выступление на грунтовом турнире ATP Challenger в итальянском городе Тоди, заработав 12 980 евро, сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/4 финала Скатов встретился с местным теннисистом Джанмарко Феррари и одержал победу в трехсетовой борьбе. А в финале турнира Скатов сыграл с хозяином турнира Стефано Травалья из Италии.

Уроженец Петропавловска победил его в трех сетах – 7:6, 0:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 45 минут. Таким образом, Тимофей Скатов завоевал титул и заработал 12 980 евро. Также казахстанец получит 75 рейтинговых очков.

Для 24-летнего казахстанца данный титул стал третьим в карьере.

Ранее Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. А ко Дню спорта в Казахстане наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Казахстане ко Дню спорта наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли
Спорт
00:11, 17 августа 2025
В Казахстане ко Дню спорта наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли
Казахстан показал лучший результат на XII Всемирных играх
Спорт
16:58, 16 августа 2025
Казахстан показал лучший результат на XII Всемирных играх
Казахстан завоевал четыре медали на Всемирных играх в Китае
Спорт
08:37, 16 августа 2025
Казахстан завоевал четыре медали на Всемирных играх в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: