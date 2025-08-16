В День спорта Тимофей Скатов завоевал титул в Италии и заработал свыше 12 тысяч евро
На стадии 1/4 финала Скатов встретился с местным теннисистом Джанмарко Феррари и одержал победу в трехсетовой борьбе. А в финале турнира Скатов сыграл с хозяином турнира Стефано Травалья из Италии.
Уроженец Петропавловска победил его в трех сетах – 7:6, 0:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 45 минут. Таким образом, Тимофей Скатов завоевал титул и заработал 12 980 евро. Также казахстанец получит 75 рейтинговых очков.
Timofey Skatov si laurea campione a Todi! 🏆🏆— Tommaso Giuliani (@Tomtennis_) August 16, 2025
6-2 al terzo dopo quasi 3 ore di lotta a un encomiabile Steto Travaglia.
Titolo meritatissimo per il kazako a culmine di due magnifiche settimane che lo riporteranno in top 200.
Bravo Timo, bravissima persona 🙏🏻 pic.twitter.com/bxLZW47Inw
Для 24-летнего казахстанца данный титул стал третьим в карьере.
🏆Parma 2022— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) August 16, 2025
🏆Augsburg 2024
🏆Todi 2025
7-6 0-6 6-2 vs. Stefano Travaglia
Timofey Skatov wins his 3rd ATP Challenger title and will be back inside the Top 200
He was outside of the Top 300 two weeks ago pic.twitter.com/4C0ULXI7IH
Ранее Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати. А ко Дню спорта в Казахстане наградили тренеров, спортсменов и специалистов отрасли