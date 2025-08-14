#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Спорт

Рыбакина прославилась на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Соболенко

Казахстанская теннисистка, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 07:34 Фото: Instagram/lenarybakina
Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

В матче четвертого круга казахстанка обошла американку Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 26 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Киз одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Лесной пожар в турецком городе достиг жилых кварталов
Спорт
08:10, Сегодня
Лесной пожар в турецком городе достиг жилых кварталов
Выяснилось, какую зарплату получит новый американский защитник "Барыса"
Спорт
07:23, Сегодня
Выяснилось, какую зарплату получит новый американский защитник "Барыса"
"ПСЖ" сотворил сенсацию на Суперкубке УЕФА
Спорт
03:30, 14 августа 2025
"ПСЖ" сотворил сенсацию на Суперкубке УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: