Рыбакина прославилась на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Соболенко

Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

В матче четвертого круга казахстанка обошла американку Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

<br>

Матч длился 2 часа 26 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Киз одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности.