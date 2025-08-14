Рыбакина прославилась на турнире в Цинциннати и теперь сыграет с Соболенко
Фото: Instagram/lenarybakina
Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.
В матче четвертого круга казахстанка обошла американку Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 26 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Киз одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Ранее мы сообщали, что Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности.
