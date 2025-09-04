"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип

3 сентября певица Леди Гага выпустила клип на песню "The Dead Dance", снятый режиссером Тимом Бертоном для второго сезона фильма "Уэнсдэй", сообщает Zakon.kz.

Леди Гага представила трек в жанре электропоп. Видео начинается с того, что Гага стоит на стене в окружении кукол-младенцев и начинает танцевать. К ней присоединяются танцоры в масках, а куклы покачивают головами в такт оптимистичной мелодии.

Для режиссера это стало первой музыкальной работой за 13 лет. До этого он снял видео на трек "Here With Me" группы The Killers в 2012 году.

"Будем честны, не "Bloody Mary", но вполне атмосферно", – без особого энтузиазма отметили в комментариях к видео.

В самом сериале певица исполнила роль Розалин Ротвуд, легендарной и загадочной наставницы академии Невермор.

Также американский актер Сильвестр Сталлоне играет мафиози в продолжении "Короля Талсы".