Культура и шоу-бизнес

"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип

Клип The Dead Dance к сериалу &quot;Уэнсдей&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 07:53 Фото: Instagram/wednesdaynetflix
3 сентября певица Леди Гага выпустила клип на песню "The Dead Dance", снятый режиссером Тимом Бертоном для второго сезона фильма "Уэнсдэй", сообщает Zakon.kz.

Леди Гага представила трек в жанре электропоп. Видео начинается с того, что Гага стоит на стене в окружении кукол-младенцев и начинает танцевать. К ней присоединяются танцоры в масках, а куклы покачивают головами в такт оптимистичной мелодии.

Для режиссера это стало первой музыкальной работой за 13 лет. До этого он снял видео на трек "Here With Me" группы The Killers в 2012 году.

"Будем честны, не "Bloody Mary", но вполне атмосферно", – без особого энтузиазма отметили в комментариях к видео.

В самом сериале певица исполнила роль Розалин Ротвуд, легендарной и загадочной наставницы академии Невермор.

Также американский актер Сильвестр Сталлоне играет мафиози в продолжении "Короля Талсы".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Иван Ургант показал семейное фото
Культура и шоу-бизнес
06:46, Сегодня
Иван Ургант показал семейное фото
Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения
Культура и шоу-бизнес
05:10, Сегодня
Меган Маркл тепло поздравила маму с днем рождения
Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы"
Культура и шоу-бизнес
02:25, 04 сентября 2025
Сталлоне сыграл мафиози в новом сезоне "Король Талсы"
