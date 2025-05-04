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Культура и шоу-бизнес

На концерте Леди Гаги в Бразилии пытались совершить теракт

теракт планировали совершить два человека на концерте Леди Гаги, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 22:01 Фото: Instagram/ladygaga
Мужчина и подросток планировали совершить теракт на концерте певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает CNN Brazil, оба подозреваемых являются членами экстремистского объединения, распространявшего в интернете материалы с призывами к насилию и преступлениям на почве ненависти. Группа через социальные сети вербовала новых участников, в том числе не достигших 18 лет, для совершения терактов.

"Арестован мужчина, идентифицированный как лидер преступной организации, за незаконное хранение огнестрельного оружия. Подросток был арестован за участие в сговоре и хранение детской порнографии", – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что правоохранительные органы Бразилии работают над тем, чтобы выявить других участников группировки и полностью ликвидировать преступную сеть.

Ранее сообщалось, что Леди Гага поразила публику грандиозным шоу на фестивале Coachella.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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