На концерте Леди Гаги в Бразилии пытались совершить теракт

Мужчина и подросток планировали совершить теракт на концерте певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает CNN Brazil, оба подозреваемых являются членами экстремистского объединения, распространявшего в интернете материалы с призывами к насилию и преступлениям на почве ненависти. Группа через социальные сети вербовала новых участников, в том числе не достигших 18 лет, для совершения терактов.

"Арестован мужчина, идентифицированный как лидер преступной организации, за незаконное хранение огнестрельного оружия. Подросток был арестован за участие в сговоре и хранение детской порнографии", – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что правоохранительные органы Бразилии работают над тем, чтобы выявить других участников группировки и полностью ликвидировать преступную сеть.

Ранее сообщалось, что Леди Гага поразила публику грандиозным шоу на фестивале Coachella.