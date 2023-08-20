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Ига Швёнтек проиграла Кори Гауфф в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати

Ига Швентек проиграла Кори Гауфф в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати Фото: Twitter.com/WTA
Первая ракетка мира Ига Швёнтек продула американке Кори Гауфф в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

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Встреча двух теннисисток была долгой и мучительной. Она продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

19-летняя Гауфф – седьмая ракетка мира – впервые вышла в финал такого крупного турнира, и дальше она поборется либо с чешкой Каролиной Муховой, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кори Гауфф выиграла у Ясмин Паолине (6:3, 6:2).


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