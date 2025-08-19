#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Спорт

Алькарас стал лучшим в Цинциннати и выиграл шестой титул нынешнего сезона

Теннис Чемпион Мастерса, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:56 Фото: Instagram/atptour
В ночь на 19 августа вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас обыграл в финале "Мастерса" в американском Цинциннати лучшего теннисиста планеты Янника Синнера из Италии, сообщает Zakon.kz.

Финальный поединок лучших теннисистов ATP завершился досрочно. При счете 5:0 в пользу испанца в стартовом сете Синнер вынужден был отказаться от продолжения борьбы.

В итоге Алькарас стал победителем данного "Мастерса", что принесло ему шестой титул в сезоне-2025.

До Цинциннати Карлос одержал победы на турнире категории ATP-500 в Роттердаме, грунтовых "Мастерсах" в Монте-Карло и Риме, "Ролан Гаррос" и ATP-500 в Лондоне (трава).

Всего за свою карьеру 22-летний испанский мастер большой ракетки выиграл 22 турнира, из которых восемь – в категории "Мастерс".

За победу в Цинциннати Алькарас получил 1,1 млн долларов призовых денег и 1000 рейтинговых очков.

Сейчас все ведущие теннисисты планеты находятся в США в рамках подготовки к последнему Гранд слэму сезона – US Open-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Два казахстанца приятно удивили на старте квалификации US Open-2025
Спорт
10:00, Сегодня
Два казахстанца приятно удивили на старте квалификации US Open-2025
Роналду показал новую форму "Аль-Насра"
Спорт
07:07, Сегодня
Роналду показал новую форму "Аль-Насра"
Швёнтек победила в Цинциннати
Спорт
05:12, Сегодня
Швёнтек победила в Цинциннати
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: