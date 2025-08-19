Алькарас стал лучшим в Цинциннати и выиграл шестой титул нынешнего сезона

В ночь на 19 августа вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас обыграл в финале "Мастерса" в американском Цинциннати лучшего теннисиста планеты Янника Синнера из Италии, сообщает Zakon.kz.

Финальный поединок лучших теннисистов ATP завершился досрочно. При счете 5:0 в пользу испанца в стартовом сете Синнер вынужден был отказаться от продолжения борьбы.

В итоге Алькарас стал победителем данного "Мастерса", что принесло ему шестой титул в сезоне-2025.

До Цинциннати Карлос одержал победы на турнире категории ATP-500 в Роттердаме, грунтовых "Мастерсах" в Монте-Карло и Риме, "Ролан Гаррос" и ATP-500 в Лондоне (трава).

Всего за свою карьеру 22-летний испанский мастер большой ракетки выиграл 22 турнира, из которых восемь – в категории "Мастерс".

За победу в Цинциннати Алькарас получил 1,1 млн долларов призовых денег и 1000 рейтинговых очков.

Сейчас все ведущие теннисисты планеты находятся в США в рамках подготовки к последнему Гранд слэму сезона – US Open-2025.