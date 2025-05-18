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Спорт

Алькарас обыграл Синнера в финале "Мастерса" в Риме

Карлос Алькарас победил Синнера в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 23:23 Фото: Instagram/carlitosalcarazz
Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил первую ракетку мира из Италии Янника Синнера в финале турнира в Риме (Италия), сообщает, сообщает Zakon.kz.

Алькарас выиграл у Синнера в двух сетах – 7:6, 6:1. Матч продолжался 1 час и 45 минут. При этом фаворитом в этом противостоянии считался итальянский теннисист.

Таким образом, Карлос Алькарас завоевал третий титул в 2025 году: ранее он выиграл турниры в Роттердаме (Нидерланды) и Монте-Карло (Монако). За победу на турнире в Риме испанец заработал 985 030 евро. Также он получит 1000 рейтинговых очков. Что касается Янника Синнера, то турнир в Риме стал для него первым после Australian Open – итальянец восстанавливался после травмы.

Ранее сообщалось, что звезда казахстанского спорта Кирилл Герасименко прославился на чемпионате мира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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